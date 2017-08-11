Google побоялась обсуждать биологические особенности женщин для работы в IT

Google отменила корпоративную встречу сотрудников после того, как те начали беспокоиться о возможной травле в интернете. Об этом сообщает The New York Times.

Собрание планировали посвятить обсуждению скандала, разразившегося из-за письма инженера-программиста: он разослал всем сотрудникам свои мысли по поводу гендерного неравенства в компании. По мнению неизвестного автора, женщины в силу своих биологических особенностей не могут добиться успеха в IT-индустрии.

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За полчаса до начала собрания работники компании получили письмо от гендиректора Сундара Пичаи. В нем он заявил, что планировал провести открытое и непредвзятое обсуждение проблемы, но сотни сотрудников начали беспокоиться, что после этого их заставят выступить публично или начнут травить в интернете.

Пичаи пообещал, что в ближайшее время компания придумает безопасный формат встречи.

5 августа в сети появилось десятистраничное письмо сотрудника Google, в котором утверждалось, что гендерное неравенство в технологической сфере связано с биологическими особенностями женского пола. Автор был уверен, что девушки постоянно беспокоятся и не могут вынести сильный стресс.

Позднее выяснилось, что автор — работник поискового подразделения Джеймс Дамор (James Damore). Его уволили за «распространение пагубных гендерных стереотипов».