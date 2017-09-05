СМИ озаботились исчезновением Мутко в Екатеринбурге

Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий подготовку России к проведению ЧМ-2018 по футболу, досрочно завершил поездку в Екатеринбург. Как сообщает Ura.ru, чиновник прибыл на церемонию открытия тренировочного стадиона «Калининец», но не вышел из микроавтобуса.

Навстречу Мутко направились врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава городской администрации Александр Якоб, но «произошла заминка, все чиновники сели в машину» к вице-премьеру и срочно покинули стадион, пишут «Ведомости Урал».

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В Екатеринбурге замглавы правительства успел осмотреть Центральный стадион, передает агентство «ФедералПресс». На этой арене пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира.

Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов, поясняя ситуацию, процитировал замминистра спорта России Павла Новикова: «Виталий Леонтьевич по вызову Владимира Владимировича вылетел в Москву».

Президент России Владимир Путин в данный момент находится во Владивостоке. Там он пробудет до 8 сентября включительно, сообщила в пресс-службе Кремля. «Виталий Леонтьевич, судя по всему, может быть в радиусе от Москвы до Владивостока», — заключает Ura.ru.