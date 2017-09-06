Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию

Главными проблемами, с которыми сталкиваются иностранные туристы при поездках в Россию, являются языковой барьер, вопросы безопасности, а также сложности в оформлении визы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY.

В рамках работы специалисты опросили более 1,5 тысячи путешественников из пяти стран — Великобритании, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи. Отмечается, что все респонденты хотя бы раз в течение последних двух лет ездили в туристические поездки, а их годовой доход превышает 20 тысяч долларов.

В итоге, о проблемах с коммуникацией заявили 49 процентов опрошенных. Еще 29 процентов респондентов пожаловались на сложности с оформлением визы. Кроме того, четверть иностранных путешественников указали на сложности с оформлением визы. Чаще всего о трудностях с документами говорили туристы из Великобритании, Японии и Китая.

Также 40 процентов китайских и 31 процент британских туристов в числе минусов назвали культурных различия.

В ходе опроса выяснилось, что 23 процента туристов когда-либо бывали в России, еще 11 процентов рассматривают направление как вариант для одной из будущих поездок. Наибольший интерес РФ вызывает у британских путешественников, 18 процентов из них планируют отправиться в путешествие в эту страну в ближайшее время.

Отмечается, что лучше всего осведомлены о происходящем в России туристы из Китая. 86 процентов путешственников из КНР следят за новостями в РФ, 88 процентов «любят российскую культуру». В европейских странах этот показатель составляет около 50 процентов, в Японии и Южной Кореи — значительно меньше.

Ранее в сентябре сообщалось, что в рейтинге гостеприимности (числу стран, для граждан которых установлен безвизовый или упрощенный въезд) Россия заняла 83 строчку с результатом в 43 государства. Лидеры списка пускают без оформления дополнительных документов гостей из 198 стран.