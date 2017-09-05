В России разрешили использовать электронные посадочные вместо бумажных

Министерство транспорта России разрешило авиакомпаниям использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Такая информация во вторник, 5 сентября, опубликована на сайте ведомства.

Соответствующие изменения были внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП) и нормы предполетного досмотра. Перевозчик сможет оформить посадочный талон в виде цифрового штрих-кода. Затем он направит эту информацию по электронной почте на смартфон, планшет или другой гаджет пассажира.

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Во время предполетного досмотра служба безопасности в аэропорту отсканирует посадочный талон с экрана устройства. При желании полученный по почте документ путешественник также сможет распечатать и предъявить его при проверке в воздушной гавани.

В аэропортах, где не будет установлено необходимого оборудования для работы с электронными посадочными, процедура досмотра пассажиров останется прежней.

Ранее сообщалось, что электронные посадочные талоны на самолеты планируется внедрить в России уже в августе текущего года. Однако до настоящего момента пассажиры были обязаны предъявлять на контроле бумажные версии.