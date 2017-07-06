Пассажирке S7 Airlines продали билет на несуществующее место

Пассажирка российской авиакомпании S7 заявила, что ей не нашлось места на рейсе Барселона — Москва, хотя она заплатила за билет. Об этой истории Марина Котельникова написала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, инцидент произошел в воскресенье, 2 июля. Котельникова должна была вернуться в Россию вместе со своим мужем рейсом 0892. Ее супруг летел бизнес-классом, а она сама — экономклассом.

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Путешественница сообщила, что при регистрации ей выделили место под номером 35А, в доказательство опубликовав фото посадочного талона. Котельникова также добавила, что рейс задержали на полтора часа без объяснения причин.

«После посадки я понимаю, что моего места в самолете просто нет. Удивлению стюардесс не было предела», — отметила туристка. По словам женщины, лайнер начал движение к взлетной полосе и командир воздушного судна дал команду закрыть двери, хотя кресла для нее так и не нашли. «Похоже, он был готов взлетать со стоящим пассажиром», — предположила Котельникова.

В комментариях к посту Котельникова пояснила, что в итоге ее высадили из самолета, она вернулась в отель, где жила, и улетела в Москву следующим рейсом, купив билет самостоятельно.

Представители S7 ответили пассажирке в Facebook, заявив, что на данном рейсе было семь незанятых кресел. «Бортпроводницы предложили вам занять любое понравившееся свободное место. Но вы решили отказаться от полета», — подчеркнули сотрудники компании.

В конце июня авиакомпания United Airlines по ошибке лишила двухлетнего ребенка оплаченного места в самолете. В итоге его матери пришлось весь полет из Хьюстона в Бостон держать сына на руках.