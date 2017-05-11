Пассажиры американской авиакомпании подрались из-за места

Видео: @nickkrause08 / Twitter

В США пассажиры рейса Даллас (штат Техас) — Окленд (штат Калифорния) авиакомпании Southwest Airlines подрались во время короткой остановки в городе Бербанк. Как сообщает CNN, потасовка вспыхнула из-за спора о месте.

Один из пассажиров повалил другого на сиденья и несколько раз ударил кулаком. Полиция Бербанка отметила, что инцидент был отягощен тем, что дерущиеся мужчины пытались покинуть самолет.

Драку удалось прекратить силами сотрудников перевозчика и других пассажиров. Один из мужчин получил незначительные травмы, но продолжил полет в Окленд. Второй участник потасовки был арестован полицией Бербанка.