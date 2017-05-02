Пассажиру рейса Токио — Сидней предложили банан и соль

Пассажира рейса Токио — Сидней авиакомпании All Nippon Airways (ANA), который заранее заказал безглютеновое питание, накормили бананом и солью. Другой еды за девятичасовой полет ему не предложили. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, 32-летний Мартин Павелка (Martin Pavelka) страдает энтеропатией (непереносимостью глютена). Отмечается, что пассажир был удивлен, когда вместо полноценного завтрака ему подали лишь банан, а также пакетик с солью, салфеткой и вилкой.

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Павелка поинтересовался у стюардессы, не является ли все это шуткой. Сотрудница авиакомпании ответила отрицательно, уточнив, что подала ему безглютеновое меню. Павелка направил жалобу перевозчику. Он уточнил, что во время перелета, стоимостью в 1,5 тысячи долларов, он ждал чего-то большего, чем банан.

ANA является второй по размеру после Japan Airlines японской авиакомпанией. Перевозчик выполняет рейсы в 71 аэропорт (в том числе в 22 иностранных). ANA входит список из семи лучших («пятизвездочных») авиакомпаний мира по версии исследовательской компании Skytrax.