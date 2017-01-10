Названа самая пунктуальная авиакомпания мира

Самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2016 году была признана нидерландская авиакомпания KLM. К такому выводу пришли эксперты агентства FlightStats.

В прошлом году 88,5 процента из 234 881 рейса перевозчика прибыли в аэропорт назначения вовремя. На втором месте рейтинга из десяти авиакомпаний находится испанская Iberia с результатом в 88,2 процента.

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Замыкает тройку японский перевозчик Japan Airlines (JAL). В 2016 году 87,8 процента его рейсов прилетели без опозданий. Четвертое место досталось Qatar Airways из Катара (86,3 процента), пятое — австрийской Austrian Airlines (85,7 процента).

Во вторую половину рейтинга в порядке убывания вошли All Nippon Airways или ANA из Японии, Singapore Airlines (Сингапур), американская Delta Airlines, бразильская TAM Airlines и австралийская Qantas.

При этом самой пунктуальной авиакомпанией среди лоукостеров мира была признана Iberia Express — «дочка» Iberia. Среди европейских перевозчиков лидерство досталось норвежской Wideroe.

В ноябре эксперты спрогнозировали, что лучшей авиакомпанией 2017 года станет Air New Zealand. В тройку лидеров также включили Qantas Airways и Singapore Airlines.