Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных

Электронные посадочные талоны в самолет вместо бумажных можно будет использовать уже этой осенью. Об этом «Ленте.ру» заявил главный редактор сайта Aviablogger Константин Парфененок в среду, 6 сентября.

По его словам, в первую очередь новая опция заработает в московских аэропортах, петербургском Пулково, а также в некоторых крупных воздушных гаванях в регионах, например, в Сочи.

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Парфененок также обратил внимание на два важных аспекта сложившейся ситуации. Съездившим в командировку людям придется все-таки распечатывать бумажный посадочный для отчета перед своей компаний. Однако ничто не мешает бизнес-туристу воспользоваться электронным талоном в самом аэропорту.

Что касается перелетов за границу, то отказаться от бумажных посадочных пока не получится, добавил Парфененок. Он пояснил, что пограничники в аэропорту ставят печати на этих документах. «Поэтому на первом этапе можно рассчитывать, что электронные посадочные будут использоваться на рейсах внутри страны», — резюмировал эксперт.

Во вторник, 5 сентября, стало известно, что Министерство транспорта России разрешило авиакомпаниям и пассажирам применять электронные посадочные талоны.

Перевозчик отныне сможет оформлять данный документ в виде цифрового штрих-кода, а затем отправлять информацию на смартфон, планшет или другой гаджет путешественника. В аэропорту служба безопасности отсканирует посадочный прямо с экрана устройства у туриста.

