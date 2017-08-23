Во Внуково мужчина пробрался в самолет без билета

В московском аэропорту Внуково отправление самолета в Южно-Сахалинск задержали из-за безбилетного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Инцидент произошел во вторник, 22 августа. Незадолго до взлета бортпроводники обнаружили, что у одного из путешественников нет посадочного талона. Мужчину вывели из самолета.

Согласно правилам безопасности, после этого была проведена полная проверка лайнера. По этой причине рейс в Южно-Сахалинск пришлось отложить почти на час. Затем воздушное судно вылетело в пункт назначения.

На данное происшествие обратила внимание Федеральная служба безопасности. Там выясняют, как пассажир без билета смог миновать все пропускные пункты Внуково и попасть в самолет.

В июле текущего года рейс китайской авиакомпании из Пекина в Шанхай задержали на пять часов после того, как на борту воздушного судна нашли ребенка без билета.

