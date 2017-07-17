Авиарейс в Китае задержали на пять часов из-за ребенка-безбилетника

Рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines задержали на пять часов после того, как на борту лайнера нашли ребенка без билета. Об этом в понедельник, 17 июля, пишет газета The South China Morning Post.

Инцидент произошел днем ранее, перед вылетом Airbus A321 из Пекина в Шанхай. После обнаружения юного безбилетника всем пассажирам пришлось покинуть самолет и вновь пройти предполетную проверку.

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Сообщается, что ребенка сопровождали трое взрослых, которые и помогли ему незаметно попасть на борт. Грозит ли им какое-либо наказание, не уточняется.

По факту происшествия начато расследование. Китайские интернет-пользователи выразили возмущение в связи со случившимся, они потребовали призвать к ответу пассажиров, сопровождавших несовершеннолетнего.

В июне стало известно, что рейс Шанхай — Гуанчжоу пришлось отложить на пять часов из-за пожилой пассажирки, бросившей монеты в двигатель лайнера China Southern Airlines. Ее не стали наказывать, так как 80-летняя женщина не причинила самолету какого-либо ущерба.

