Пассажирский лайнер в Китае совершил полет с сумкой на шасси

Лайнер китайской авиакомпании Air China выполнил рейс с сумкой, висящей на шасси. Об этом сообщает портал Ecns.cn.

Инцидент произошел в понедельник, 22 мая. Самолет отправлялся из международного аэропорта Шоуду в Пекине в город Ланьчжоу на северо-западе КНР.

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Техники компании Ameco, занимающиеся обслуживанием воздушных судов, повесили сумку с инструментами на шасси, чтобы уберечь от дождя. Закончив необходимые работы, они забыли снять ее.

После этого лайнер вылетел и благополучно приземлился в Ланьчжоу. Расстояние между ним и Пекином составляет примерно 1,5 тысячи километров, уточняет портал Вести.Ru. Полет продолжался около двух с половиной часов.

Китайские авиационные эксперты отмечают, что сумка на шасси могла привести к серьезным проблемам при посадке. В Ameco заявили, что рабочие нарушили технику безопасности. Компания пообещала провести расследование происшествия.