Уроженца Дагестана осудили за нападение на силовиков в ходе митинга на Тверской

Уроженец Дагестана Расим Искаков приговорен к 2,5 годам колонии общего режима по делу о нападении на силовиков в ходе несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Искакова обвинили в применении не опасного для здоровья насилия в отношении бойца ОМОН и полицейского.

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Тверской районный суд рассматривал дело 29-летнего мужчины в особом порядке, поскольку он признал вину и принес извинения потерпевшим, передает «Медиазона». Судья Мария Сизинцева, зачитывая приговор, отметила, что Искаков, пнувший на митинге двух силовиков, действовал умышленно и осознавал возможные последствия.

12 июня в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли митинги оппозиции против коррупции. Изначально планировалось, что в столице демонстрация пройдет на проспекте Сахарова (это место было согласовано с властями). Тем не менее в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня России. В несанкционированном мероприятии, по подсчетам полиции, участвовали около 4,5 тысячи человек. Сам Навальный не участвовал в акции, поскольку был задержан на выходе из своего дома. Впоследствии ему назначили 30 суток административного ареста, позднее срок был уменьшен до 25 суток.