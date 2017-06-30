Арестован фигурант дела о насилии в отношении полиции на акции 12 июня в Москве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца — до 27 августа — мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти в ходе прошедшей 12 июня в центре города несанкционированной акции. Об этом сообщает в пятницу, 30 июня, ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, было удовлетворено ходатайство в отношении уроженца Дагестана Расима Искакова. Ему инкриминируются три преступления по статье «Применение насилия к представителю власти».

По данным следователей, Искаков во время акции применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и двух сотрудников полиции. Свою вину мужчина не признает.

Отмечается, что ранее дагестанец неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом он не имеет постоянного места жительства в Московском регионе и не работает.

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По данным источника Агентства городских новостей «Москва», именно Искаков бросил во время акции петарду в толпу. Тогда в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

16 июня Басманный суд поместил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Г., распылившего газ из баллончика в лицо сотруднику ОМОН. Мера пресечения несовершеннолетнему избрана до 13 августа. Ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном. Он не признает своей вины.

Изначально митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге туда, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

В центре города, по подсчетам властей, было не более пяти тысяч участников митинга. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. Сейчас Навальный отбывает арест за организацию несогласованной акции на Тверской.