Против взорвавшего петарду участника протестной акции в Москве возбудили дело

Против 28-летнего москвича, бросившего в толпу петарду во время несанкционированной акции на Тверской улице, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Москве.

В отношении задержанного мужчины 1988 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В полиции уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, распылившего перцовый баллончик в лицо бойцу Росгвардии.

Столичная мэрия согласовала акцию на проспекте Сахарова, назначенную на 12 июня, но в ночь на понедельник организаторы решили перенести ее на Тверскую улицу. Полиция не препятствовала тем, кто гулял по Тверской без транспарантов с политическим содержанием, но задерживала наиболее агрессивных участников антикоррупционного митинга. Позже московские власти заявили, что в несанкционированной акции приняли участие около пяти тысяч человек.