Менее половины россиян слышали про протесты 12 июня

57 процентов граждан не слышали про прошедшие по всей России 12 июня протестные акции против коррупции, осведомлены о них 43 процента россиян, говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Осведомленные граждане в качестве главных поводов для протестов назвали недовольство властями (8 процентов), коррупцией и снижением уровня жизни (по 6 процентов). 11 процентов из них затруднились назвать какие-либо причины.

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Большая часть узнала о протестах через телевидение (24 процента), через социальные сети и новостные ресурсы — 11 и 9 процентов соответственно. Одобрили акции 8 процентов россиян, 14 процентов осудили их, 18 процентов отнеслись нейтрально.

15 процентов увидели в действиях организаторов митингов желание изменить страну к лучшему, столько же — стремление к власти. При этом 10 процентов считают, что выведшие на улицу людей политики нацелены исключительно на подрыв авторитета Кремля и создание политической нестабильности, а 11 процентов главным их мотивом видят саморекламу и пиар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не стоит опасаться политических протестных акций, направленных на решение конкретных общественных проблем. При этом глава государства раскритиковал публичные мероприятия, главная цель которых — самореклама. 15 июня в ходе прямой линии Путин прокомментировал акции протеста 12 июня, заявив, что подобные митинги «всегда возможны в рамках демократических процедур», но должны соответствовать закону.