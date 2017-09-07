В Екатеринбурге 13 человек с битами устроили погром в торговом центре «Кит»

Группа из 13 вооруженных битами человек устроила погром в торговом центре «Кит» в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили Ura.ru в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел 6 сентября. К моменту приезда сотрудников правопорядка они разбили витрины, окна и избили охранников салонов связи «Связной» и «Билайн».

Росгвардейцам удалось задержать семерых погромщиков, остальные разыскиваются. Состояние пострадавших в управлении не уточнили.

По данным E1.ru, нападение произошло ночью. Погромщики были в масках, они похитили сотовые телефоны. При этом одного из нападавших задержали сами охранники. Отмечается, что все, кого удалось доставить в полицию, совершеннолетние.

В марте сообщалось о погроме в казанском торговом центре «Алтын», который устроили 10 человек в медицинских масках и перчатках. Налетчики, по словам очевидца, не трогали посетителей и сотрудников ТЦ. В течение пяти минут они крушили витрины, а затем убежали, ничего не украв.