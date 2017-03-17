Налетчики в масках устроили погром в казанском торговом центре

Видео: 360tv.ru

Около 10 налетчиков в медицинских масках устроили погром в казанском торговом центре «Алтын». Телеканал «360» опубликовал видеозапись произошедшего.

Инцидент произошел вечером в четверг, 16 марта. Группа молодых мужчин ворвалась в торговый центр и стала крушить витрины.

«Прямо руками ломали, правда в перчатках, — рассказал изданию ProKazan.ru очевидец. — Все спортивно одеты, по возрасту примерно 17-20 лет. Людей они не трогали, но те в шоке разбегались по сторонам».

Нападавшие находились в торговом центре около пяти минут, после чего скрылись, ничего не взяв с собой. Сотрудники ТЦ вызвали полицию.