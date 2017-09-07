Тимберлейк спел «ла-ла-ла» на альбоме Foo Fighters после попойки на парковке

Американский поп-певец Джастин Тимберлейк принял участие в записи альбома рок-группы Foo Fighters. Об этом лидер коллектива Дэйв Грол рассказал изданию Rolling Stone.

По словам музыканта, сотрудничество началось после того, как Тимберлейк зашел в студию и послушал готовящийся материал. Ему понравились треки, и они с Гролом стали регулярно общаться. «Мы пили виски на парковке. С ним было очень, очень круто», — поведал фронтмен Foo Fighters.

«А однажды он говорит: "Можно я спою на вашем релизе? Не хочу давить, но — мне бы хотелось о таком рассказывать друзьям», — добавил Грол.

Он сообщил, что группа позволила Тимберлейку добавить «ла-ла-ла» на одном из треков. «Он сделал все на высшем уровне. Говорю вам — парень далеко пойдет», — поиронизировал рокер.

Новая пластинка Foo Fighters будет называться Concrete and Gold. Релиз намечен на 15 сентября. Треклист будет состоять из 11 дорожек. В записи также поучаствовал Пол Маккартни.