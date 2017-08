Рик Эстли обматерил японских фанатов и спел рок-версию Never Gonna Give You Up

Видео: Aaron Tan / YouTube

Певец Рик Эстли появился на концерте группы Foo Fighters в Японии. Он исполнил с музыкантами рок-кавер на свою песню Never Gonna Give You Up. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Давайте, motherfuckers [ублюдки]!» — крикнул Эстли публике перед выступлением.

Лидер Foo Fighters Дэйв Грол признался, что встретил поп-исполнителя за несколько минут до начала концерта.

Рик Эстли — британский исполнитель, пик популярности которого пришелся на 1980-е. Хит Never Gonna Give You Up (1987) — наиболее известная его песня. В 2007 композиция превратилась в интернет-мем «рикроллинг», когда жертве вместо ссылки на нужную ему страницу подсовывают клип на эту песню.

Грол собрал Foo Fighters в 1995 году после смерти Курта Кобейна и распада группы Nirvana, где он играл в качестве барабанщика. Всего Foo Fighters выпустили девять студийных альбомов, последний, Concrete and Gold, вышел в 2017 году. За пластинку Wasting Light музыканты получили пять премий «Грэмми».