Вновь обвиненный в мошенничестве шансонье Новиков обматерил журналистов

Следственный комитет по Свердловской области вновь предъявил шансонье Александру Новикову обвинение в мошенничестве с деньгами пайщиков поселка «Бухта Квинс». Музыкант обматерил журналистов, попытавшихся узнать у него подробности, пишет портал 66.ru в четверг, 17 августа.

«Идите на ***. Что вы меня караулите?» — заявил Новиков на просьбу рассказать о результатах встречи со следователями.

Отмечается, что позже пресс-служба Новикова предоставила комментарий музыканта. Шансонье назвал возбужденное в отношении него уголовное дело заказным. «Предъявленное мне обвинение сляпано из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз», — подчеркнул он.

«Рано или поздно правда восторжествует. Несмотря на все, я продолжаю заниматься своим делом — впереди два больших сольных концерта», — добавил Новиков.

Музыканту предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, Новиков с двумя сообщниками похитил у пайщиков «Бухты Квинс» более 50 миллионов рублей.

Ранее сумма ущерба оценивалась в 35,6 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено осенью 2015 года. В январе суд арестовал принадлежащую музыканту землю, на которой находится «Бухта Квинс».

Александр Новиков — автор-исполнитель песен в жанре городского романса, лауреат премий «Шансон года» и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады.