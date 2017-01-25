Суд арестовал принадлежащую шансонье Новикову землю

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о запрете распоряжаться землей, принадлежащей барду и художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Интерфакс».

«Вынесено постановление об аресте имущества, принадлежащего Новикову. Это земельный участок площадью 40 946 квадратных метров, расположенный в Екатеринбурге по адресу улица Изоплитная, дом 23», — рассказал агентству представитель суда.

Уточняется, что по указанному адресу находится недостроенный коттеджный поселок «Бухта Квинс».

19 января шансонье, который находится под подпиской о невыезде, заявил, что нашел инвестора для выкупа паев и возмещения денег пайщикам.

Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. Пайщики, так и не получившие свое жилье, устраивали митинги и голодовки, пишут dni.ru.

Александр Новиков — советский и российский поэт, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, автор-исполнитель песен в жанре городского романса и лауреат премий «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.