Шансонье Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

Обвиняемый в мошенничестве бард Александр Новиков заявил, что нашел способ, с помощью которого пайщики жилого комплекса «Бухта Квинс» смогут вернуть свои деньги. Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день достигнуто соглашение, и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев», — объявил шансонье. По его словам, желающие вернуть свои вложения смогут сделать это уже в четверг.

12 января музыкант, которому ранее в тот же месяц заменили домашний арест подпиской о невыезде, улетел отдыхать в ОАЭ.

Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков поселка «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский поэт, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады, автор-исполнитель песен в жанре городского романса и лауреат премий «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.