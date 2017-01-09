Шансонье Новикову заменили домашний арест подпиской о невыезде

В отношении барда и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в понедельник, 9 января, РИА Новости сообщила представитель прокуратуры Свердловской области.

«Он должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях», — заявила собеседница агентства.

В конце декабря 2016-го Свердловский областной суд отменил решение о заключении Новикова под домашний арест после рассмотрения апелляции защиты музыканта.

23 декабря суд Верх-Исетского района Екатеринбурга постановил поместить Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс». Шансонье должен был постоянно находиться в своей квартире на улице Никонова в Екатеринбурге.

Ранее в тот же день в СИЗО отправили бизнес-партнера барда Михаила Шилиманова, который также выступает фигурантом дела.

В сентябре Новиков заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН), что не мог присвоить средства пайщиков, поскольку состоял с ними в кооперативе на равных условиях и не имел особых полномочий. Шансонье утверждает, что его оклеветали.

Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. Он несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.