За шансонье Новикова поручился глава ВТБ

Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин стал одним из поручителей за шансонье Александра Новикова в его апелляционной жалобе после заключения под домашний арест. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в четверг Свердловский областной суд отменил решение о заключении Новикова под домашний арест после рассмотрения апелляции защиты музыканта.

Теперь следователю предстоит предложить в суде новую меру пресечения.

23 декабря суд Верх-Исетского района Екатеринбурга постановил поместить Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс». Шансонье должен был постоянно находиться в своей квартире на улице Никонова в столице Свердловской области.

Ранее в тот же день в СИЗО отправили бизнес-партнера барда Михаила Шилиманова, который также выступает фигурантом дела.

Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Правозащитник Дмитрий Рожин, представляющий интересы пайщиков, рассказал в интервью dni.ru, что на строительство поселка собирали по 60 тысяч рублей за квадратный метр. Новиков и Шилиманов, по его версии, забирали часть средств, оставляя «в работе» по 27-28 тысяч.

Сам шансонье в сентябре прошлого года заявил Национальной службе новостей (НСН), что у него не было доступа к деньгам пайщиков, поскольку он состоял в корпоративе на равных с другими участниками. «Я никогда не был ни в правлении кооператива, даже в его помещении я никогда не был и не знаком даже с бухгалтером», — сказал Новиков.

Александр Новиков — советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. Он несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.