Находящийся под подпиской о невыезде шансонье Новиков уехал в ОАЭ

Бард и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков уехал за границу по личным делам. Об этом сообщается в письме музыканта, опубликованном на странице «Александр Новиков. Сайт поклонников творчества» в социальной сети «ВКонтакте».

«Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменен не будет. Все комментарии и интервью федеральным телеканалам дам по возвращении», — отмечается в письме.

Как сообщает Znak.com, шансонье отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам Новикова, он вернется 18 января, после чего планирует организовать пресс-конференцию в Екатеринбурге, посвященную жилому комплексу «Бухта Квинс».

9 января Свердловский областной суд заменил музыканту домашний арест подпиской о невыезде. Сам шансонье утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано, передает kp.ru.

Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков поселка «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Осенью 2015 года в отношении него было возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По информации Национальной службы новостей (НСН), строительство «Бухты Квинс» было заморожено в 2012 году.

Александр Новиков — советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, лауреат премий «Шансон года». В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, подписка о невыезде обязывает обвиняемого «не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда» и в назначенный срок являться по их вызовам.