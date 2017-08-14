Путина попросили вступиться за обвиняемого в мошенничестве шансонье Новикова

Сотрудники Уральского государственного театра эстрады попросили президента России Владимира Путина вмешаться в расследование дела обвиняемого в мошенничестве шансонье Александра Новикова. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заведения.

В обращении указано, что 17 августа музыканту вновь предъявят обвинение в мошенничестве с деньгами пайщиков комплекса «Бухта Квинс». «Это является абсурдом — дома "Бухты Квинс" достроены и находятся в процессе ввода в эксплуатацию. Строительство полностью профинансировано Александром Новиковым», — отметили сотрудники театра.

«Просим вас вмешаться в происходящее и дать соответствующие поручения высшему руководству СК (Следственный комитет — прим. «Ленты.ру») России и Генеральной прокуратуры России истребовать дело и вынести решение, потому что объективно расследовать его в местном следственном органе невозможно», — говорится в письме.

По версии следствия, ущерб от действий Новикова с деньгами пайщиков составил 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. В январе суд арестовал принадлежащую музыканту землю, на которой находится «Бухта Квинс».

Александр Новиков — автор-исполнитель песен в жанре городского романса и лауреат премий «Шансон года». Он является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады.