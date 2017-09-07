Путешественники проплыли шесть тысяч километров по России на надувном катамаране

Группа из четырех человек проплыла на надувном парусном катамаране от Красноярска до Архангельска по рекам и морям. Об этом говорится в пресс-релизе команды путешественников Plan X Adventure Team, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 7 сентября.

Маршрут протяженностью шесть тысяч километров участники экспедиции «Полстраны под парусом» преодолели за два с половиной месяца. При этом изначально на путешествие отводилось четыре месяца.

Материалы по теме Мокрая курица Как француз путешествует по миру на яхте вместе с несушкой

Путь Plan X Adventure Team пролегал через моря Северного Ледовитого океана. Как заявил руководитель экспедиции Сергей Северин, безопасное прохождение таких сложных участков возможно только при регулярном обновлении метеоданных. Путешественники ежесуточно получали прогнозы погоды с помощью спутниковой связи.

Наиболее трудными отрезками маршрута оказались морские проливы Югорский шар и Горло Белого моря. Из-за встречных течений там скорость катамарана снижалась до двух-трех километров в час даже с включенным мотором.

Экспедиция «Полстраны под парусом» стартовала 26 июня. За время плавания ее участники побывали на полярных арктических станциях, в вахтовом поселке нефтянников в Ненецком автономном округе, пообщались с представителями коренных народов Севера.

Для проекта использовался катамаран длиной восемь метров и общей площадью палубы в 21 квадратный метр. Судно вернулось из экспедиции полностью исправным.

В ноябре 2016 года стало известно о планах двух москвичей отправиться в морское путешествие протяженностью семь тысяч километров на резиновой лодке.

