Француз побил рекорд по кругосветной одиночке под парусом

Французский гражданин Томас Ковиль (Thomas Coville) установил новый мировой рекорд по продолжительности кругосветного одиночного плавания на парусном судне. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает BBC News.

На путешествие у мужчины ушло 49 дней и три часа. Он отправился в плавание 6 ноября, стартовав из города Брест, расположенного на западе Франции, на берегу Атлантического океана.

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По словам Ковиля, за все это время ему редко удавалось поспать больше трех часов за раз. Ранее он предпринял пять попыток, пытаясь побить данный рекорд.

Предыдущее достижение в плане длительности кругосветки под парусом принадлежит Фрэнсису Жуайону. В 2008 году соотечественник Ковиля совершил подобное путешествие за 57 дней и 13 часов.

В начале декабря стало известно о планах группы россиян отправиться в Арктику на надувном катамаране. Экстремалы решили преодолеть более шести тысяч километров на пути от Красноярска до Архангельска.