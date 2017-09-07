В сети разгорелись дебаты после самоубийства беременной китаянки

В китайских соцсетях разгорелась бурная дискуссия после того, как беременная женщина покончила с собой из-за запрета на кесарево сечение. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в больнице провинции Шэньси 31 августа. Врачи рекомендовали 26-летней китаянке, которая находилась уже на 41-й неделе беременности, сделать кесарево сечение, так как голова ребенка была слишком большой и естественные роды сопровождались бы большим риском. Однако сначала медперсонал должен был получить разрешение на операцию от членов семьи пациентки.

В тот день женщина дважды выходила из палаты к родственникам и, жалуясь на невыносимые боли, просила их дать согласие на кесарево, но они отказались. После этого китаянка покончила с собой. Ребенок также не выжил.

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Пользователи соцсетей возмутились тем, что женщине не позволили самостоятельно принимать решение и что согласия самой беременной не было достаточно для проведения операции. «Почему ты больше не можешь контролировать свое тело после свадьбы — замужних женщин не считают людьми?» — вопрошает один из пользователей. «Удивительно, что китайские пациенты не имеют права принимать собственные решения», — добавляет другой. Некоторые и вовсе заявили, что родственников женщины можно считать убийцами и их нужно отправить в тюрьму.

При этом ранее муж погибшей сообщил изданию China Daily, что на самом деле сразу же согласился на проведение кесарева сечения. Однако врач, который осматривал его супругу, заявил ему, что вскоре она сможет родить самостоятельно и операция не нужна.

В августе 10-летняя жительница Индии родила ребенка после того, как суд запретил делать ей аборт из-за позднего срока и связанного с этим риска. О беременности девочки стало известно в июле, когда она пожаловалась родителям на боли в животе. После этого она рассказала, что ее несколько раз насиловал собственный дядя.