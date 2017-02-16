64-летняя испанка родила здоровых близнецов

Жительница испанского города Бургос родила здоровых близнецов в 64 года. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет BBC News.

Девочка и мальчик появились на свет путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, жизни матери и малышей ничто не угрожает.

Женщина, имя которой не сообщается, лечилась от бесплодия в США. В 2012 году она родила дочку, которую забрали сотрудники социальной службы из-за плохого финансового положения матери и неспособности ухаживать за ребенком. Сможет ли испанка взять на себя воспитание близнецов, пока неизвестно.

В декабре 2016 года стало известно, что жительница китайского города Чанчунь родила ребенка в 64 года. Таким образом, она побила рекорд как самая возрастная в стране женщина, которая произвела на свет здорового малыша. Ей удалось забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.