Родившая в 64 года китаянка установила национальный рекорд

Жительница китайского города Чанчунь родила ребенка в 64 года. Таким образом, она побила рекорд как самая возрастная в стране женщина, которая произвела на свет здорового малыша, пишет в четверг, 29 декабря, South China Morning Post.

Отмечается, что женщине, имя которой не указано, удалось забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. У нее прекратилась овуляция десять лет назад. Китаянка родила сына весом 3,7 килограмма путем кесарева сечения в одной из больниц провинции Гирин.

По словам врача, который консультировал женщину, беременность оказалась большим риском для ее здоровья, однако вынашивание плода и роды прошли успешно.

Ранее в декабре стало известно, что жительница Греции стала самой пожилой суррогатной матерью в мире, выносив ребенка для своей дочери, которая не могла забеременеть. Анастассия Онтоу (Anastassia Ontou) в возрасте 67 лет произвела на свет собственную внучку путем кесарева сечения.