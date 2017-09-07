Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал о засидевшемся на своем посту Трампе

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры Мартин Шульц считает, что президент США Дональд Трамп слишком долго занимает свой пост. Об этом политик заявил в интервью Zeit Magazin.

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Шульц ответил на 99 вопросов издания. В частности, 74-й вопрос касался прогнозов относительно того, сколько времени будет возглавлять Белый дом его нынешний хозяин. «На мой взгляд, он и так находится на этой должности слишком долго», — ответил лидер социал-демократов.

Немецкий политик неоднократно критически отзывался об американском лидере, призывая европейцев не подчиняться политической логике Трампа.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Согласно данным, которые приводит Deutsche Welle, за блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель готовы проголосовать 37 процентов избирателей, за СДПГ Шульца — 23 процента немецких граждан.

