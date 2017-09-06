Ультраправый кандидат в канцлеры Германии сбежала с теледебатов

Один из главных кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в бундестаг Алис Вайдель (Alice Weidel) ушла с телевизионных дебатов в прямом эфире. Это произошло после того, как ей посоветовали дистанцироваться от однопартийцев, занимающих слишком радикальные позиции. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Reuters.

Дебаты с участием представителей семи крупных немецких партий проходили в эфире телеканала ZDF накануне вечером. В их ходе член консервативного блока нынешнего канцлера Ангелы Меркель Андреас Шойер обвинил Вайдель в том, что она не может дистанцироваться от ультраправых фигур в АдГ, таких как, например, другой главный кандидат — зампредседателя партии Александр Гауланд или Бьорн Хекке, который в начале года был исключен из состава партии после того, как назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине «памятником позора» в сердце столицы.

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После этого Вайдель собрала свои бумаги и покинула студию. Позже в своем заявлении, опубликованном вскоре после инцидента, политик обвинила модератора дебатов Мариетту Сломку в пристрастности и непрофессионализме.

Как отмечает Reuters, в ряде СМИ уже предположили, что уход Вайдель с теледебатов был спланирован заранее. В частности, главный редактор журнала Stern Андреас Петцольд отметил, что таким образом АдГ продолжает «изображать из себя жертву».

Выборы в немецкий парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. По данным опросов, которые приводит агентство, на сегодняшний день АдГ поддерживают от 7 до 11 процентов респондентов.