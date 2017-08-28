Немецкие ультраправые посоветовали Трампу поменьше писать в Twitter

Политики из немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» посоветовали президенту США Дональду Трампу ограничить свою активность в соцсетях и побольше заниматься управлением государством. Об этом сообщает Reuters.

«Дональду Трампу следовало бы больше сосредоточиться на политике и меньше — на твитах и ведении микроблога, — заявила Элис Вайдель, одна из лидеров партийного списка на выборах в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. — Я бы хотела пожелать, чтобы Трамп больше сосредоточился на уборке в собственном доме и чуть больше уделял время своим управленческим обязанностям».

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Так Вайдель прокомментировала действия Трампа по результатам беспорядков в Шарлоттсвилле. По ее словам, выступление Трампа после событий «было совершенно ненужным», и она с трудом понимает, зачем он это сделал.

12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

Дональд Трамп осудил насилие, применяемое обеими сторонами, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.

На данный момент рейтинг правой «Альтернативы для Германии», выступающей с жестких антимигрантских позиций, составляет, по результатам разных опросов, от семи до 10 процентов.