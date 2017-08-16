Ультраправые случайно призвали немцев вернуть себе швейцарскую гору

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) по ошибке использовала в своей агитации изображение швейцарской горы Маттерхорн. Об этом сообщает Der Westen.

Отделение партии в Нюрнберге 9 августа разместило в своем микроблоге широко известное изображение Маттерхорна, находящегося на границе Швейцарии и Италии, с подписью «Верните себе страну!» После того, как пользователи указали политикам на ошибку, картинка была удалена, но к тому моменту скриншоты успели разойтись по сети.

«Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году. Изначально она позиционировалась как партия евроскептиков, но после того как летом 2015 года к руководству пришла Фрауке Петри, приобрела заметный правый уклон, положив в основу своей политики борьбу с мигрантами.

На фоне социальной напряженности в Германии партия весьма успешно выступила на последних региональных выборах в некоторых землях — в среднем она набрала около 10 процентов голосов. Согласно опросам социологов, уровень ее поддержки сейчас составляет 12,5 процента, при том что в 2013 году AfD набрала всего 4,7 процента и не прошла в парламент. Сейчас партия представлена в парламентах 10 из 16 немецких регионов.