СМИ узнали о возможной отмене транспортного налога

Министерство транспорта России может отменить транспортный налог для автомобилей и ввести вместо него экологический сбор. Об этом в пятницу, 8 сентября, пишет газета «Известия».

Источники газеты в Минтрансе указывают, что обоснование целесообразности такого нововведения будет готово до конца 2017 года.

«Работа проводится в соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств», — отмечает издание. Также источник в Минтрансе указал, что обсуждаемый налог в отличие от действующего не предусматривает региональной дифференциации.

Кроме того, в Минтрансе идет обсуждение регламентации времени работы двигателей транспортных средств на холостом ходу. Как отмечается, это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы автомобилей на стоянках, во время остановок, а также при прогреве двигателя в холодное время года и вынужденных простоях.

В 2015 году депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога, но безрезультатно. В начале 2016 года правительство выступило против отмены налога, ссылаясь на то, что это приведет к снижению доходов в региональных бюджетах, куда поступают собранные средства, на общую сумму более 146 миллиардов рублей.

