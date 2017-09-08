Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»

В сети появился очередной трейлер супергеройского боевика «Тор: Рагнарек». Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В клипе Тор сообщает, что собирает команду. На вопрос, есть ли у нее название, главный герой говорит: «Нас зовут "Отомстители". Хотя, нам необязательно иметь имя».

Премьера ленты намечена на 3 ноября. Режиссером выступил Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Мальчик»). Действие картины разворачивается после событий фильма «Мстители: Эра Альтрона». В «Тор: Рагнарек» снялись Крис Хемсворт, Марк Руффало и Том Хиддлстон.