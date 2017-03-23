Sony снимет спин-офф «Человека-паука» о напарницах супергероя

Компания Sony запустила в производство спин-офф по вселенной «Человека-паука». Главными персонажами станут союзницы супергероя, Серебряный Соболь и Черная Кошка, передает The Hollywood Reporter.

Сценарием новой ленты занимается Крис Йост, работавший над картиной «Тор: Рагнарек», которая появится на экранах в октябре. Проект будет разрабатываться на основе истории, написанной Лизой Джой (сценарист сериала «Мир Дикого Запада»).

Режиссер и актерский состав ленты пока не называются.

Sony также работает над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой». Премьера ленты, режиссером которой выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»), намечена на 6 июля. Главную роль в ней исполнил Том Холланд. Помимо этого, в 2018 году в прокат выйдет «Веном» — спин-офф по вселенной «Человека-паука», в котором рассказывается история заклятого врага главного героя.

Черная кошка и Серебряный Соболь — второстепенные персонажи комиксов Marvel, напарницы Человека-паука.