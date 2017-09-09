Советский фильм получил награду в Венеции

На 74-м Венецианском кинофестивале объявили победителей конкурсной программы. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лауреатом главной награды смотра — «Золотого льва» — стал фильм «Форма воды» мексиканца Гильермо дель Торо. За приз в основном конкурсе боролась 21 картина.

«Серебряный лев» (приз лучшему режиссеру) достался французу Ксавье Леграну за «Опекунство».

Главного приза жюри удостоилась лента «Фокстрот» израильского кинематографиста Самуэля Маоза.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Камел Эль Баша за участие в фильме «Оскорбление». Лучшей актрисой в аналогичной категории признали Шарлотту Рэмплинг за картину «Ханна».

Приз Марчелло Мастроянни, который вручается лучшему молодому актеру или актрисе, присудили Чарли Пламмеру за роль в драме «Положитесь на Пита».

Награду Osella за лучший сценарий отдали английскому режиссеру и сценаристу Мартину Макдонаху за ленту «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».

Обладателем Специального приза жюри стал фильм австралийца Уорика Торнтона «Милая страна».

Награды вручало жюри во главе с американской актрисой Аннетт Бенинг.

Помимо основного конкурса, на смотре были представлены еще шесть внеконкурсных программ, в том числе художественного кино и документальных фильмов, спецпоказы, «Горизонты» и «Венеция в виртуальной реальности». В одной из категорий — за лучшую восстановленную картину — приз присудили классической ленте «Иди и смотри» советского режиссера Элема Климова (1985 год).

Венецианский кинофестиваль 2017 года прошел с 30 августа по 9 сентября на острове Лидо.