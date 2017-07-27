Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера объявил полную программу 74-го смотра. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Deadline.

В основной конкурс вошли фильмы таких режиссеров, как Даррен Аронофски, Джордж Клуни, Мартин Макдонах, Гильермо дель Торо, Абделатиф Кешиш. Всего за главный приз — «Золотой лев» — поборется 21 картина.

Откроет фестиваль лента «Уменьшение» (Downsizing) американца Александра Пэйна.

Помимо основного конкурса, на смотре будут представлены еще шесть внеконкурсных программ, в том числе художественного кино и документальных фильмов, спецпоказы, «Горизонты» и «Венеция в виртуальной реальности».

Закроет фестиваль лента Outrage Coda японского кинематографиста Такеши Китано.

74-й Венецианский фестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.