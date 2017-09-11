Пассажиры аэропорта Франкфурта-на-Майне пострадали из-за утечки газа

В терминале №1 аэропорта немецкого города Франкфурт-на-Майне произошла утечка неизвестного газа. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пассажиры, находившиеся у одной из стоек регистрации, начали жаловаться на затрудненное дыхание и резь в глазах. Пострадали шесть человек.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не зафиксировали наличия в воздухе токсичных веществ. По факту происшествия проводится расследование.

28 сентября прошлого года на одной из станций токийского метро было распылено неизвестное газообразное вещество. За помощью к медикам с жалобами на кашель, головокружение и недомогание обратились девять человек. Они были госпитализированы.