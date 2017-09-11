Создана новая экзотическая форма льда

Японские исследователи из Университета Окаямы создали аэролед — твердую форму воды, которая является самой легкой среди других типов льда. Статья ученых опубликована в The Journal of Chemical Physics. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте NewScientist.

На данный момент существует 17 типов льда. Они могут оставаться стабильными лишь при определенных значениях температуры и давлении.

Для получения аэрольда специалисты проанализировали молекулярное строение существующих типов льда на основе цеолитов (микропористых минералов) и клатратов — соединений, кристаллические решетки которых содержат другие соединения. С помощью компьютерного моделирования ученые удаляли из исследуемых структур определенные атомы, получив 300 различных гипотетических минералов. Ученые оценили стабильность кристаллов при низком давлении.

Оказалось, что лед на основе цеолитов должен быть более устойчивым, чем другие типы минералов. Это позволило исследователям найти такую структуру, которая будет стабильной при отрицательном давлении, но в то же время имеет низкую плотность. Полученный минерал подобен аэрогелю — материалу, в котором полости занимают не менее 50 процентов объема. При этом аэролед состоит из повторяющихся гексагональных ячеек.