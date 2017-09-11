Восемь человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Не менее восьми человек, включая нападавшего, убиты в результате стрельбы, произошедшей вечером в воскресенье, 10 сентября, в американском городе Плейно (штат Техас). Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителя правоохранительных органов Дэвида Тилли (David Tilley), инцидент произошел около восьми вечера в одном из домов. В полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего стражи порядка прибыли на место происшествия. Они же ликвидировали стрелка. Также сообщается о двух пострадавших, информации об их состоянии нет.

Личности жертв и нападавшего пока не установлены, однако известно, детей среди пострадавших нет.