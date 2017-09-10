На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми

Семья из четырех человек, включая двоих детей в возрасте 3 и 5 лет, застрелена на железнодорожной станции Нойон в департаменте Уаза на севере Франции. Все четверо погибли. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает Daily Mail.

Совершив преступление, стрелок покончил с собой. Как отметил свидетель произошедшего, на земле рядом с телами лежал пистолет.

Как уточняет Le Parisien, убитые — мать, двое ее детей и, предположительно, друг семьи, которого они провожали. Также, по версии французской газеты, стрелков было двое: один из них совершил суицид, а второй скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили железнодорожную станцию, на место прибыли вооруженные стражи порядка и вертолет.

В конце мая в результате стрельбы, которая произошла в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек. Подозреваемый был задержан вскоре после преступления. Среди погибших оказался заместитель шерифа округа.