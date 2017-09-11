Убийцей женщины с детьми на вокзале во Франции оказался ее муж-полицейский

Прокурор французского города Нуайон Виржини Жирар (Virginie Girard) рассказала подробности стрельбы, произошедшей на местном вокзале в воскресенье, 10 сентября. Ее слова приводит Daily Mail.

Правоохранительные органы установили, что погибли четверо членов семьи — женщина, ее двое детей и муж, который совершил нападение. Отец семейства пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании. После расправы над родственниками он покончил с собой.

Всего у пары было пять детей, трое остальных в настоящее время находятся на попечении родни.

Отмечается, что конфликт в семье обострился утром в воскресенье. Муж и жена серьезно поссорились, к ним выезжали жандармы. После этого женщина собрала детей и поехала с ними на вокзал, чтобы отвезти к родственникам в Гискар. За ними последовал глава семейства, пытавшийся уговорить супругу вместе вернуться в Париж, где они проживали.

Изначально сообщалось, что нападавших было двое. Однако выяснилось, что сопровождавший полицейского-убийцу мужчина был соседом, которого тот попросил присмотреть за женой и детьми, чтобы они не сбежали.