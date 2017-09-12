Республиканец лайкнул жесткое порно и переполошил весь интернет

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз (Ted Cruz) поставил лайк в Twitter посту с фрагментом из порноролика, что оперативно заметили многие пользователи сети. Об этом пишет The Daily Mail.

Позднее официальный представитель политика Кэтрин Фрейзер (Catherine Frazier) сообщила, что лайк был поставлен по ошибке.

«Оскорбительный твит, появившийся в аккаунте Теда Круза, был удален, о нем сообщили администрации Twitter», — говорилось в сообщении Фрейзер.

Тем не менее это не остановило пользователей сети от многочисленных шуток по поводу пристрастий сенатора. Юзеры решили, что Круз в полусне забыл, что смотрит видео с основного аккаунта, и лайкнул его.

Некоторые заметили, что порноактриса в ролике напоминает жену республиканца Хайди (Heidi).

Аккаунт под названием Sexuall Posts, в котором и содержался фрагмент жесткого порно, обновил информацию о себе, добавив, что в профиле появляются видео, которые нравятся в том числе и Теду Крузу.

Издание также вспомнило, что в июле 2016 года республиканец заявлял, что порно разрушает жизнь миллионов людей и крайне вредно, особенно для детей.

В феврале 2016 года во время предвыборной гонки Круз, будучи кандидатом в президенты США, выпустил ролик, в котором снялась порноактриса Эми Линдсэй. Из-за ее появления в сети разразился скандал, и предвыборный штаб удалил видео. Сама актриса отмечала, что просто «делала свою работу».