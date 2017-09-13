Лайкнувшему ролик для взрослых сенатору Крузу припомнили его порно-двойника

Поставившему лайк Twitter-посту с видео для взрослых сенатору-республиканецу от штата Техас Теду Крузу (Ted Cruz) напомнили о его порно-двойнике. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Mashable.

Порно-двойником Круза оказалась американка Серси Хейс (Searcy Hayes), которая в 2016 году снялась в фильме для взрослых от компании xHamster под названием «Проникновение в женщину-двойника Теда Круза».

Отмечается, что, когда поразительное сходство Хейс с сенатором Техаса было обнаружено, женщине предложили десять тысяч долларов за интимное видео с участием ее жениха, на что американка в итоге согласилась.

По словам представителей xHamster, в порнокомпании надеются, что благодаря подскочившей популярности Круза в сети у пользователей вновь появится интерес к роликам с его двойниками.

Ранее в сентябре Круз поставил лайк в Twitter посту с фрагментом из порноролика, что оперативно заметили многие пользователи соцсети. Несмотря на то что официальный представитель политика заявил, что «палец вверх» был поставлен по ошибке, в Twitter появилось множество тематических шуток и картинок, посвященных сенатору от Техаса.