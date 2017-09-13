ЛГБТ-активисты высадили у районной администрации Выборга голубые ели

Активисты «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» высадили голубые ели, а также устроили пикет у районной администрации Выборга, местной приемной губернатора и партии «Единая Россия». Об этом в среду, 13 сентября, сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

В посте о целях акции не говорится. Однако авторы напомнили, что глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов допускал гомофобные высказывания.

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Представитель Альянса Алексей Сергеев в беседе с изданием «Фонтанка.fi» отметил, что ели и туя были высажены в Выборге в честь юбилея побратимства этого города с финской Лаппенрантой. В свою очередь портал 47news отмечает, что «выборгский гей-десант» устроил свою акцию в связи с тем, что Орлов «отметился весной гомофобными высказываниями, уподобившись своему коллеге из Светогорска».

1 марта мэр граничащего с Финляндией Светогорска Сергей Давыдов объявил город полностью свободным от геев. С поддержкой в адрес градоначальника, в частности, выступил представитель выборгских властей Геннадий Орлов. «Геев в Выборгском районе быть не может и не должно, все желающие быть таковыми пусть едут в Европу», — заявил он.