Эрдоган раскритиковал установивших ему памятники чиновников

Президент Тайип Эрдоган резко раскритиковал мэров некоторых городов, в которых установили памятники и скульптуры турецкому лидеру. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Super Haber.

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«Некоторые мэрии устанавливают мне памятники, скульптуры. Когда я узнал об этом, очень расстроился. Друзья, это не соответствует нашим ценностям», — посетовал глава государства, выступая перед главами администраций турецких провинций в Анкаре.

По словам Эрдогана, он не хочет, чтобы в его честь устанавливали монументы. Он призвал чиновников «безукоризненно делать свою работу», а не возводить в его честь памятники.

16 апреля в Турции прошел референдум. Граждане страны проголосовали за внесение изменений в 18 статей основного закона, предполагающие усиление президентской власти.